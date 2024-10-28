«Всегда знал, что у него есть задатки чемпиона». Фис — о победе Мпетчи Перрикара в Базеле

20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис отреагировал на победу соотечественника Джованни Мпетчи Перрикара (50-й номер рейтинга) на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

«Это меня нисколько не удивляет. Мы много тренируемся вместе с 13 лет. Всегда знал, что у него есть задатки чемпиона. Иногда ты поздно расцветаешь, а иногда нет. То, что произошло в Базеле, замечательно. Но для него это нормально, потому что у него огромный потенциал. Мы видели, чего он может добиться на корте. Желаю ему всего самого лучшего и даже больше», — сказал Фис на пресс-конференции.

Напомним, Артюр Фис в полуфинале уступил американцу Бену Шелтону со счётом 3:6, 6:7 (9:11). В финале Шелтон проиграл Джованни Мпетчи Перрикару со счётом 4:6, 6:7 (4:7).