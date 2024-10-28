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Шварцман — об игроках: французы всегда были грубыми и один американец, дам подсказку

Шварцман — об игроках: французы всегда были грубыми и один американец, дам подсказку
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Бывшая восьмая ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман заявил, что самыми грубыми теннисистами для него были французы, а также намекнул на одного американца, который вёл себя подобным образом.

«Французские теннисисты всегда были грубыми. Мы встречаемся каждую неделю, а они даже не здороваются? Ну же, немного уважения. Не то чтобы я хотел с ними дружить, но мы всегда встречались в раздевалке, было бы вежливо поздороваться. Был ещё один американец, который вёл себя подобным образом, не буду говорить, кто именно. Но если вам нужна подсказка, могу сказать, что у него всё хорошо и что я обыграл его дважды», — приводит слова Шварцмана Ubitennis co ссылкой на подкаст Nothing Major.

Отметим, что среди американцев в топ-20 мирового рейтинга Диего Шварцману дважды проигрывал Фрэнсис Тиафо. Его соотечественник Тейлор Фриц уступил аргентинцу в трёх встречах.

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