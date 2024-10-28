Мирра Андреева поднялась в рейтинге WTA, Касаткина осталась лучшей теннисисткой России

WTA опубликовал обновлённый рейтинг. В топ-3 не произошло никаких изменений. Лучшей российской теннисисткой осталась Дарья Касаткина, которая занимает девятое место в рейтинге. Мирра Андреева улучшила свою позицию и теперь занимает 16-е место. Анна Калинская приблизилась к топ-10 и находится на 11-м месте.
Рейтинг WTA от 28 октября
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9016 очков
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7970
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5230
4 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 5144
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971
6 (4). Джессика Пегула (США) — 4705
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698
9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3368
10 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176
11 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975…
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14 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2726…
16 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2578…
24 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1885…
27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
30 Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796…
35 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…
63 (61). Камила Рахимова (Россия) — 990
67 (65). Эрика Андреева (Россия) — 947…
75 (85). Анна Блинкова (Россия) — 893
76 (62). Вероника Кудерметова (Россия) — 888
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