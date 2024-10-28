Мирра Андреева поднялась в рейтинге WTA, Касаткина осталась лучшей теннисисткой России

WTA опубликовал обновлённый рейтинг. В топ-3 не произошло никаких изменений. Лучшей российской теннисисткой осталась Дарья Касаткина, которая занимает девятое место в рейтинге. Мирра Андреева улучшила свою позицию и теперь занимает 16-е место. Анна Калинская приблизилась к топ-10 и находится на 11-м месте.

Рейтинг WTA от 28 октября

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9016 очков

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7970

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5230

4 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 5144

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971

6 (4). Джессика Пегула (США) — 4705

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3368

10 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176

11 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975…

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14 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2726…

16 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2578…

24 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1885…

27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848…

30 Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796…

35 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…

63 (61). Камила Рахимова (Россия) — 990

67 (65). Эрика Андреева (Россия) — 947…

75 (85). Анна Блинкова (Россия) — 893

76 (62). Вероника Кудерметова (Россия) — 888

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