Рууд — об успехе Джоковича, Надаля и Федерера: 20 лет их чистого доминирования

Восьмая ракетка мира, 25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о продолжительном успехе Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«Когда дело касается Рафаэля, Роджера и Новака, то я вообще не понимаю, как им удалось сохранить мотивацию?.. они выступали каждый год на протяжении 17, 18 лет. Они были так хороши. Как им удавалось сохранять строгость к себе? Как удавалось выигрывать около 70 матчей каждый год? Из года в год. Я просто не понимаю, как это возможно. Одно дело делать это три-четыре года. Но для них это было почти 20 лет чистого доминирования», — приводит слова Рууда СМИ NothingMajorPod в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Каспер Рууд начал свою профессиональную карьеру в 2015 году, лучшее место в карьере — второе.