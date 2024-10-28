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Камилла Рахимова одержала волевую победу на старте турнира в китайском Цзюцзяне

Камилла Рахимова одержала волевую победу на старте турнира в китайском Цзюцзяне
Камилла Рахимова
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Российская теннисистка 63-я ракетка мира Камилла Рахимова одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Со счётом 6:1, 4:6, 7:5 Рахимова обыграла соперницу из Хорватии Петру Мартич (123-й номер рейтинга).

Цзюцзян. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 08:30 МСК
Петра Мартич
124
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 5
6 		4 7
         
Камилла Рахимова
63
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. За это время Рахимова не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её сопернице удалось выполнить пять подач навылет. Мартич реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных и допустила две двойные ошибки.

В следующем круге соревнований Камилла Рахимова сыграет с соотечественницей 179-й ракеткой мира Еленой Приданкиной.

Календарь турнира в Цзюцзане (Китай)
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