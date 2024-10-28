Камилла Рахимова одержала волевую победу на старте турнира в китайском Цзюцзяне

Российская теннисистка 63-я ракетка мира Камилла Рахимова одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Со счётом 6:1, 4:6, 7:5 Рахимова обыграла соперницу из Хорватии Петру Мартич (123-й номер рейтинга).

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. За это время Рахимова не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её сопернице удалось выполнить пять подач навылет. Мартич реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных и допустила две двойные ошибки.

В следующем круге соревнований Камилла Рахимова сыграет с соотечественницей 179-й ракеткой мира Еленой Приданкиной.