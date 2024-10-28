«Яркий пример крепкой дружбы». Кузнецова — о фото Медведева с Рублёвым в Париже

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на совместное фото российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева. Спортсмены встретились в Париже в преддверии турнира категории «Мастерс».

«Яркий пример крепкой дружбы в туре. Как Даня и Андрей рады видеть друг друга! Парни встретились в Париже, где скоро начнётся последний в этом году „Мастерс“, — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Рублёв является крёстным отцом дочери Даниила Алисы.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Медведев и Рублёв начнут свой путь на турнире со второго круга.