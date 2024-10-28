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179-я ракетка мира Елена Приданкина вышла во второй круг турнира в китайском Цзюцзане

179-я ракетка мира Елена Приданкина вышла во второй круг турнира в китайском Цзюцзане
Елена Приданкина
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Российская теннисистка 179-я ракетка мира Елена Приданкина обыграла немецкую спортсменку Эллу Зайдель в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Цзюцзане (Китай). Счёт — 6:3, 7:6 (8:6).

Цзюцзян. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 08:45 МСК
Елена Приданкина
179
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Элла Зайдель
120
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Приданкина допустила девять двойных ошибки, выполнила шесть эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её сопернице удалось выполнить две подачи навылет. Зайдель реализовала два брейк-пойнта из семи возможных и допустила три двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Елена Приданкина сыграет с победительницей встречи между хорватской теннисисткой 124-м номером мирового рейтинга Петрой Мартич и 63-й ракеткой мира из России Камиллой Рахимовой.

Календарь турнира в Цзюцзане (Китай)
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