179-я ракетка мира Елена Приданкина вышла во второй круг турнира в китайском Цзюцзане
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Российская теннисистка 179-я ракетка мира Елена Приданкина обыграла немецкую спортсменку Эллу Зайдель в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Цзюцзане (Китай). Счёт — 6:3, 7:6 (8:6).
Цзюцзян. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 08:45 МСК
179
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
120
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Приданкина допустила девять двойных ошибки, выполнила шесть эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её сопернице удалось выполнить две подачи навылет. Зайдель реализовала два брейк-пойнта из семи возможных и допустила три двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Елена Приданкина сыграет с победительницей встречи между хорватской теннисисткой 124-м номером мирового рейтинга Петрой Мартич и 63-й ракеткой мира из России Камиллой Рахимовой.
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