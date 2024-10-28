Джек Дрейпер опубликовал пост по итогам победы на турнире ATP-500 в Вене

18-я ракетка мира Джек Дрейпер из Великобритании опубликовал пост после победы на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В титульной встрече он обыграл 24-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5.

«Титул ATP-500… Спасибо Вене за невероятную неделю», — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, это второй и самый значимый титул в карьере Дрейпера. Ранее в этом году он стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте. Также Дрейпер станет 15-й ракеткой мира.

Дрейпер стал одним из пяти теннисистов, которые получат бонус за самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне.