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Джек Дрейпер опубликовал пост по итогам победы на турнире ATP-500 в Вене

Джек Дрейпер опубликовал пост по итогам победы на турнире ATP-500 в Вене
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18-я ракетка мира Джек Дрейпер из Великобритании опубликовал пост после победы на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В титульной встрече он обыграл 24-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5.

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Титул ATP-500… Спасибо Вене за невероятную неделю», — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, это второй и самый значимый титул в карьере Дрейпера. Ранее в этом году он стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте. Также Дрейпер станет 15-й ракеткой мира.

Дрейпер стал одним из пяти теннисистов, которые получат бонус за самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне.

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