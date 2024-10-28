«Мастерс» в Париже: расписание игрового дня 28 октября

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Сегодня, 28 октября, пройдут матчи первого круга турнира категории «Мастерс» в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Франции.

Теннис. «Мастерс», Париж. 28 октября (время начала матчей — приблизительное).