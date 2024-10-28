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«Мастерс» в Париже: расписание игрового дня 28 октября

«Мастерс» в Париже: расписание игрового дня 28 октября
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Сегодня, 28 октября, пройдут матчи первого круга турнира категории «Мастерс» в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Франции.

Теннис. «Мастерс», Париж. 28 октября (время начала матчей — приблизительное).

  • 13:00 мск. Томаш Махач (Чехия) — Артур Риндеркнеш (Франция);
  • 14:30 мск. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
  • 14:30 мск. Кентен Алис (Франция) — Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • 16:00 мск. Уго Умбер (Франция) — Брэндон Накашима (США);
  • 16:00 мск. Себастьян Баэс (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
  • 17:30 мск. Фабио Фоньини (Италия) — Александр Бублик (Казахстан);
  • 21:00 мск. Нуну Боржеш (Португалия) — Алехандро Табило (Чили);
  • 21:00 мск. Стефанос Циципас (Греция) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания);
  • 22:30 мск. Адриан Маннарино (Франция) — Томми Пол (США).
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