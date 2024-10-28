Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Париж, латте и он». Бадоса поделилась атмосферным снимком Циципаса из столицы Франции

«Париж, латте и он». Бадоса поделилась атмосферным снимком Циципаса из столицы Франции
Комментарии

14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса на своей странице в социальных сетях поделилась снимком своего возлюбленного, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

«Париж, латте и он», — подписала публикацию испанская теннисистка.

Циципас примет участие на «Мастерсе» в Париже, который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Грек начнёт свой путь к титулу с первого круга. Циципас встретится с Роберто Карбальес-Баэной из Испании. Отметим, что с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако испанская теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Материалы по теме
«Мастерс» в Париже: расписание игрового дня 28 октября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android