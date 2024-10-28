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Чесноков — о Хачанове: он психологически находится на подъёме

Чесноков — о Хачанове: он психологически находится на подъёме
Карен Хачанов
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал выступление 21-го номера мирового рейтинга российского теннисиста Карена Хачанова в концовке сезона.

«Карен набрал хорошую форму, у него было два финала за две недели. Он обыгрывал очень хороших теннисистов, так что сейчас психологически он находится на подъёме. Конечно, жаль, что не получилось у него выиграть второй титул, но ничего страшного в этом нет, соперник тоже играл здорово. Остался теперь турнир в Париже, Карен здесь уже выигрывал, так что, может быть, и здесь получится успешно выступить», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, в финале турнира в Вене (Австрия) Карен Хачанов прервал свою победную серию из восьми матчей. Ранее он стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

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