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«Закажи салат в стейк-хаусе». Циципас рассказал, как ввести в заблуждение официанта

«Закажи салат в стейк-хаусе». Циципас рассказал, как ввести в заблуждение официанта
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился хитрым планом, как ввести в заблуждение официанта ресторана.

«Закажи салат в стейк-хаусе. Иногда ваш жизненный выбор должен сбить с толку официанта», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Стефанос Циципас примет участие на «Мастерсе» в Париже, который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Грек начнёт свой путь к титулу с первого круга. Циципас встретится с Роберто Карбальес-Баэной из Испании. Отметим, что с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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