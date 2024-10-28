«Закажи салат в стейк-хаусе». Циципас рассказал, как ввести в заблуждение официанта

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился хитрым планом, как ввести в заблуждение официанта ресторана.

«Закажи салат в стейк-хаусе. Иногда ваш жизненный выбор должен сбить с толку официанта», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Стефанос Циципас примет участие на «Мастерсе» в Париже, который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Грек начнёт свой путь к титулу с первого круга. Циципас встретится с Роберто Карбальес-Баэной из Испании. Отметим, что с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.