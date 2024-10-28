Рублёв — о борьбе за Итоговый турнир: уже несколько недель анализирую, что может произойти

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился мнением о возможном непопадании на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

«В течение года я почти не заглядываю в рейтинг. Но в данный момент уже несколько недель анализирую, что может произойти. Смотрю, против кого играют мои соперники, и тому подобное. Несколько напряжённо, но это часть спорта. В любом случае игроки, которые могут лишить меня возможности выступить в Турине — великолепные люди. Если я не пройду квалификацию, буду рад за них», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Напомним, первые восемь теннисистов по итогам года примут участие в Итоговом чемпионате ATP. Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, он занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв — восьмой.