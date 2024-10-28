«Карен спрашивает: «Это что такое?» Медведев — о тренировке Хачанова и Мпетчи Перрикара

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал забавную историю о тренировке Карена Хачанова с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

«Мой друг Карен играл с Джованни пару в Вашингтоне. И Джованни тренировал первую подачу, подавал очень быстро. И тут он говорит: «А теперь я потренирую вторую». Карен, как и все обычно делают, начинает входить в корт во время второй подачи, и Джованни подаёт вторую 200 км/ч. Карен спрашивает: «Это что такое?» А Джованни отвечает: «Ну, я уменьшил скорость на 10 км/ч», — сказал Медведев в эфире французского ТВ-шоу.

Отметим, что Перрикар выполнил 109 эйсов за пять матчей, проведённых на прошедшем турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Максимальная скорость подачи Мпетчи Перрикара достигла 241 км/ч, средняя скорость первой подачи — 221 км/ч, второй — 213 км/ч.