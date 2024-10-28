Россиянка Маргарита Бетова (Гаспарян) не смогла пройти во второй круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Маргарита Бетова (Гаспарян) потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гонконге. Сильнее россиянки оказалась китайская спортсменка Хань Ши. Она выиграла в двух сетах со счётом — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Бетовой удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Она также допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Ши удалось реализовать 3 брейк-пойнта из 11 и выполнить одну подачу навылет. В то же время китаянка допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Гонконге Хань Ши сыграет с девятой сеяной на турнире американской теннисисткой Бернардой Перой.