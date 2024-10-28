Россиянка Маргарита Бетова (Гаспарян) не смогла пройти во второй круг турнира в Гонконге
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Российская теннисистка Маргарита Бетова (Гаспарян) потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гонконге. Сильнее россиянки оказалась китайская спортсменка Хань Ши. Она выиграла в двух сетах со счётом — 6:4, 6:2.
Гонконг. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 10:55 МСК
Маргарита Бетова
М. Бетова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
245
Хань Ши
Х. Ши
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Бетовой удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Она также допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Ши удалось реализовать 3 брейк-пойнта из 11 и выполнить одну подачу навылет. В то же время китаянка допустила две двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований в Гонконге Хань Ши сыграет с девятой сеяной на турнире американской теннисисткой Бернардой Перой.
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