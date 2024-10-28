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Россиянка Маргарита Бетова (Гаспарян) не смогла пройти во второй круг турнира в Гонконге

Россиянка Маргарита Бетова (Гаспарян) не смогла пройти во второй круг турнира в Гонконге
Маргарита Бетова (Гаспарян)
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Российская теннисистка Маргарита Бетова (Гаспарян) потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гонконге. Сильнее россиянки оказалась китайская спортсменка Хань Ши. Она выиграла в двух сетах со счётом — 6:4, 6:2.

Гонконг. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 10:55 МСК
Маргарита Бетова
Россия
Маргарита Бетова
М. Бетова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хань Ши
245
Китай
Хань Ши
Х. Ши

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Бетовой удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Она также допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Ши удалось реализовать 3 брейк-пойнта из 11 и выполнить одну подачу навылет. В то же время китаянка допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Гонконге Хань Ши сыграет с девятой сеяной на турнире американской теннисисткой Бернардой Перой.

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