«Мы были огрызки». Турсунов — о борьбе за Итоговый чемпионат во времена «Большой тройки»

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист, а ныне эксперт Николай Давыденко и заслуженный мастер спорта по теннису Дмитрий Турсунов рассказали, как боролись за попадание на Итоговый турнир ATP в 2000-х годах.

«Это как раз наше время, он пятый, я седьмой. С четвёркой уже нереально было спорить. Когда они доходили до финалов „Шлемов“, уходили с очками наверх. А мы, лохи, с 5-го по 10-е место, боролись, кто-же будет там в восьмёрке», — рассказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.

«Короче шакалы такие, огрызки...» — добавил Турсунов.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.