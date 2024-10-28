Александр Бублик опубликовал милые кадры прогулки с сыном Василием

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился красочными кадрами прогулки со своим сыном Василием.

Фото: страница бублика в социальных сетях

«По крайней мере, я могу впечатлить его», — подписал публикацию Бублик.

Василий Бублик родился 16 августа 2022 года. Имя его мамы Александр не раскрывает.

Напомним, Бублик выступит на турнире категории «Мастерс» в Париже, который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. В матче первого круга казахстанский теннисист сыграет с 87-й ракеткой мира Фабио Фоньини из Италии. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.