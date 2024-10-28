Симона Халеп уступила китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Гонконге
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Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла на старте турнира категории WTA-250 в Гонконге. Экс первая ракетка мира не справилась с 45-м номером мирового рейтинга Юань Юэ. Счёт — 6:3, 6:3 в пользу китайской спортсменки.
Гонконг. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 12:55 МСК
45
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
883
Симона Халеп
С. Халеп
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Халеп допустила одну двойную ошибку, реализовала один брейк-пойнт из двух возможных и выполнила две подачи навылет. Юэ не смогла выполнить ни одного эйса, но реализовала три брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде соревнований Юань Юэ сыграет с сильнейшей в противостоянии белорусской теннисистки Александры Саснович и японки Нао Хибино.
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