Симона Халеп уступила китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Гонконге

Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла на старте турнира категории WTA-250 в Гонконге. Экс первая ракетка мира не справилась с 45-м номером мирового рейтинга Юань Юэ. Счёт — 6:3, 6:3 в пользу китайской спортсменки.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Халеп допустила одну двойную ошибку, реализовала один брейк-пойнт из двух возможных и выполнила две подачи навылет. Юэ не смогла выполнить ни одного эйса, но реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде соревнований Юань Юэ сыграет с сильнейшей в противостоянии белорусской теннисистки Александры Саснович и японки Нао Хибино.