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Симона Халеп уступила китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Гонконге

Симона Халеп уступила китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Гонконге
Симона Халеп
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Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла на старте турнира категории WTA-250 в Гонконге. Экс первая ракетка мира не справилась с 45-м номером мирового рейтинга Юань Юэ. Счёт — 6:3, 6:3 в пользу китайской спортсменки.

Гонконг. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 12:55 МСК
Юань Юэ
45
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Симона Халеп
883
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Халеп допустила одну двойную ошибку, реализовала один брейк-пойнт из двух возможных и выполнила две подачи навылет. Юэ не смогла выполнить ни одного эйса, но реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде соревнований Юань Юэ сыграет с сильнейшей в противостоянии белорусской теннисистки Александры Саснович и японки Нао Хибино.

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