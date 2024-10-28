Бен Шелтон объяснил, почему Карлос Алькарас является его любимым игроком тура

23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон положительно высказался о второй ракетке мира испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Алькарас — великий игрок, способный нанести любой удар, который только можно себе представить. Он развлекает публику и всегда играет с улыбкой на лице. Он личность на корте, именно за этим мне нравится наблюдать. В Карлосе я вижу не только игрока, но и человека, выступающего на самом высоком уровне», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Вчера, 27 октября, Шелтон неожиданно уступил 50-й ракетке мира французскому теннисисту Джованни Мпетчи Перрикару в финале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).