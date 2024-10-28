«Я думал, что это за парень...» Диего Шварцман назвал самого грозного игрока тура

Бывшая восьмая ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман выбрал самого грозного соперника в своей карьере. Им стал итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер.

«Выберу кого-то из новых теннисистов. Думаю, Янник. Я несколько раз играл с ним, когда он не входил даже в топ-10. Я думал, что это за парень… Это невероятно, потому что я играл против Новака, Роджера, Рафы. Эти парни – боги. Но то, что делают с телом Синнер и Алькарас, сумасшествие», — приводит слова Шварцмана The Tennis Letter.

Синнер выступит на предстоящем «Мастерсе» в Париже. Он начнёт турнир со второго круга, в котором должен был встретиться с победителем матча 1/32 финала между американцем Беном Шелтоном и Феликсом Оже-Альяссимом. Теннисист из Канады снялся с турнира из-за травмы и его в матче с Шелтоном заменит лаки-лузер.