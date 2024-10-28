Ришар Гаске в 17-й раз сыграет в основной сетке «Мастерса» в Париже

133-я ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске в 17-й раз сыграет в основной сетке «Мастерса» в Париже. Ровно столько же раз участие в нём принимал и 24-кратный обладатель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович. Данные учитываются с 1986 года — момента возобновления соревнований этой категории во французской столице.

Ранее стало известно, что Ришар Гаске стал обладателем уайлд-кард турнира категории «Мастерс» в Париже. Помимо него, такую возможность получили Джованни Мпетчи Перрикар (50, Франция), Гаэль Монфис (52, Франция) и Адриан Маннарино (57, Франция).

Действующим победителем соревнований является Новак Джокович, который в этом году защищать титул не будет.