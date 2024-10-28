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Томаш Махач снялся с матча первого круга «Мастерса» в Париже

Томаш Махач снялся с матча первого круга «Мастерса» в Париже
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25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач снялся с «Мастерса» в Париже во время матча первого круга. По ходу матча с Артуром Риндеркнешем из Франции у Махача возникли проблемы с икроножной мышцей. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:5.

Париж. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 13:10 МСК
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 7 		3
6 3 		5
         
Артур Риндеркнеш
60
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Во втором круге Риндеркнеш встретится с победителем встречи Алекс Михельсен (США) — Хуберт Хуркач (Польша).

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв начнут свой путь на турнире со второго круга.

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