«Последние 20 минут было тяжело смотреть». Моргаду — об игре Халеп в Гонконге

Известный португальский журналист Жозе Моргаду оценил выступление бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп в первом круге турнира категории WTA-250 в Гонконге. Румынская теннисистка не справилась с 45-м номером мирового рейтинга Юань Юэ. Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6.

«Юань Юэ выиграла шесть последних встреч. Она победила Симону Халеп со счётом 6:3, 6:3 и вышла во второй круг в Гонконге. Симона играла вполне прилично, пока не повела со счётом 3:0 во втором сете. Но последние 20 минут было тяжело смотреть», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в октябре 2022 года Халеп была отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В марте 2024 года она вернулась на соревнования и провела всего лишь два турнира, не выиграв на них ни одного матча.