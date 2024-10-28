«Последние 20 минут было тяжело смотреть». Моргаду — об игре Халеп в Гонконге

Известный португальский журналист Жозе Моргаду оценил выступление бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп в первом круге турнира категории WTA-250 в Гонконге. Румынская теннисистка не справилась с 45-м номером мирового рейтинга Юань Юэ. Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6.
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«Юань Юэ выиграла шесть последних встреч. Она победила Симону Халеп со счётом 6:3, 6:3 и вышла во второй круг в Гонконге. Симона играла вполне прилично, пока не повела со счётом 3:0 во втором сете. Но последние 20 минут было тяжело смотреть», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в октябре 2022 года Халеп была отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В марте 2024 года она вернулась на соревнования и провела всего лишь два турнира, не выиграв на них ни одного матча.
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