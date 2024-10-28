«А что он должен был сказать?» Кузнецова — о словах Синнера про призовые на Six Kings Slam

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на слова первой ракетки мира Янника Синнера о сумме призовых на выставочном турнире Six Kings Slam.

«Стэна Вавринку рассмешил ответ Янника Синнера на вопрос о призе в $ 6 млн на Six Kings Slam. Ну а с другой стороны, что он ещё должен был сказать? Вряд ли кто-то другой из топа ответил бы иначе. При этом Янник отметил, что ему, конечно, приятно было получить такой бонус», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Six Kings Slam проходил в Эр-Рияде с 16 по 19 октября. В турнире приняли участие Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. В финале соревнований Синнер обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. Остальные участники заработали как минимум по $ 1,5 млн.