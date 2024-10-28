Анастасия Тихонова вышла в основную сетку турнира в Мериде через квалификацию

183-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова вышла в основную сетку турнира категории WTA-250 в Мериде (Мексика). В финальном раунде квалификации она обыграла австралийку Астру Шарму (187-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:0.

Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Тихонова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Шармы два эйса, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

В первом круге основной сетки турнира в Мериде Анастасия Тихонова сыграет со швейцарской теннисисткой Хиль Тайхманн.