Елена Рыбакина вылетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вылетела в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для участия на Итоговом турнире WTA, который состоится со 2 по 9 ноября.

Фото: Из личного архива Стефана Дуэлла

Об этом сообщил физиотерапевт спортсменки Стефан Дуэлл, который на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографии из самолёта.

Фото: Из личного архива Стефана Дуэлла

В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open — 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане. Российская журналистка Софья Тартакова рассказала, что Елена находится «в разобранном состоянии» после расставания с тренером Стефано Вуковым. Сама Рыбакина никак не комментировала ситуацию.