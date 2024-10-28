Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн за серебро Олимпиады-2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн рублей за серебро, которое девушки завоевали в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Предложение поступило от министерства спорта, проект постановления был опубликован на портале правовой информации.

Андреева и Шнайдер выиграли единственную медаль сборной России, выступавшей под нейтральным флагом, на Олимпиаде в Париже. В финальном матче они уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Помимо денежных вознаграждений самим спортсменкам, по 2 млн рублей могут получить их тренеры, другие специалисты — по 500 тыс.