Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн за серебро Олимпиады-2024

Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн за серебро Олимпиады-2024
Комментарии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн рублей за серебро, которое девушки завоевали в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Предложение поступило от министерства спорта, проект постановления был опубликован на портале правовой информации.

Андреева и Шнайдер выиграли единственную медаль сборной России, выступавшей под нейтральным флагом, на Олимпиаде в Париже. В финальном матче они уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Помимо денежных вознаграждений самим спортсменкам, по 2 млн рублей могут получить их тренеры, другие специалисты — по 500 тыс.

Материалы по теме
Фото
Елена Рыбакина вылетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android