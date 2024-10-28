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Александр Зверев: хочу показать лучший теннис на «Мастерсе» в Париже и на Итоговом

Александр Зверев: хочу показать лучший теннис на «Мастерсе» в Париже и на Итоговом
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев кратко резюмировал свой сезон-2024 и выразил надежду на успешное выступление на «Мастерсе» в Париже (Франция) и на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия).

«Последние несколько месяцев для меня были не очень хорошими, это не секрет. Первые шесть месяцев года были фантастическими. Я дошёл до финала турнира «Большого шлема», был очень близок к тому, чтобы выйти в финал Australian Open, выиграл «Мастерс». Я выиграл много матчей, в целом всё было отлично. Однако с тех пор, как на Уимблдоне случилась травма, у меня начались проблемы со здоровьем, я играл плохо. Я и чувствую себя не очень хорошо. Случился спад, надеюсь скоро вернуться. Осталось два крупных турнира в конце года, и я хочу показать свой лучший теннис на обоих», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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