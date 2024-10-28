Карлос Алькарас отреагировал на ситуацию с вручением «Золотого мяча» Родри

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о ситуации с вручением «Золотого мяча».

На протяжении долгого времени главным претендентом на получение награды был бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала». Однако сегодня стало известно, что соотечественник Алькараса, футболист клуба «Манчестер Сити» Родри вышел в лидеры голосования за «Золотой мяч».

«Казалось, что Винисиус выиграет, а теперь кажется, что победителем будет Родри. Они два великих спортсмена и заслужили это за невероятный год, который провели. Я хорошо лажу с ними обоими, и, кто бы ни выиграл, я очень рад», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.