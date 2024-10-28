Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас отреагировал на ситуацию с вручением «Золотого мяча» Родри

Карлос Алькарас отреагировал на ситуацию с вручением «Золотого мяча» Родри
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о ситуации с вручением «Золотого мяча».

На протяжении долгого времени главным претендентом на получение награды был бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала». Однако сегодня стало известно, что соотечественник Алькараса, футболист клуба «Манчестер Сити» Родри вышел в лидеры голосования за «Золотой мяч».

«Казалось, что Винисиус выиграет, а теперь кажется, что победителем будет Родри. Они два великих спортсмена и заслужили это за невероятный год, который провели. Я хорошо лажу с ними обоими, и, кто бы ни выиграл, я очень рад», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Родри обошёл по итогам голосования Винисиуса и выиграл «Золотой мяч» — RMC Sport
«Была хорошая мотивация». Карлос Алькарас высказался о крупных призовых на Six Kings Slam
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android