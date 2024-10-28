Алькарас заявил, что его не пригласили на церемонию вручения «Золотого мяча»

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что не получил приглашение на церемонию «Золотого мяча», хотя находится в Париже на турнире серии «Мастерс».
«Я бы с удовольствием поехал, но меня не пригласили. Кроме того, я здесь на турнире, и завтра у меня матч», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.
Во втором круге турнира в Париже Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Лоренцо Сонего (Италия).
Сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 по московскому времени.