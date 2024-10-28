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Алькарас заявил, что его не пригласили на церемонию вручения «Золотого мяча»

Алькарас заявил, что его не пригласили на церемонию вручения «Золотого мяча»
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что не получил приглашение на церемонию «Золотого мяча», хотя находится в Париже на турнире серии «Мастерс».

«Я бы с удовольствием поехал, но меня не пригласили. Кроме того, я здесь на турнире, и завтра у меня матч», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Во втором круге турнира в Париже Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Лоренцо Сонего (Италия).

Сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 по московскому времени.

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