Борис Беккер назвал теннисиста с одной из лучших подач в нынешнем ATP-туре

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер высоко оценил статистические показатели 31-й ракетки мира француза Джованни Мпетчи Перрикара.

Перрикар выполнил 109 эйсов за пять матчей, проведённых на прошедшем турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Максимальная скорость подачи Мпетчи Перрикара достигла 241 км/ч, средняя скорость первой подачи — 221 км/ч, второй — 213 км/ч.

«Один из лучших подающих в теннисе прямо сейчас! Особенно его вторая подача – просто выдающаяся!» — написал Беккер на своей странице в соцсети X.

21-летий Мпетчи Перрикар стал победителем турнира в Базеле. В финале он обыграл американца Бена Шелтона.