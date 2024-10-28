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Борис Беккер назвал теннисиста с одной из лучших подач в нынешнем ATP-туре

Борис Беккер назвал теннисиста с одной из лучших подач в нынешнем ATP-туре
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Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер высоко оценил статистические показатели 31-й ракетки мира француза Джованни Мпетчи Перрикара.

Перрикар выполнил 109 эйсов за пять матчей, проведённых на прошедшем турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Максимальная скорость подачи Мпетчи Перрикара достигла 241 км/ч, средняя скорость первой подачи — 221 км/ч, второй — 213 км/ч.

«Один из лучших подающих в теннисе прямо сейчас! Особенно его вторая подача – просто выдающаяся!» — написал Беккер на своей странице в соцсети X.

21-летий Мпетчи Перрикар стал победителем турнира в Базеле. В финале он обыграл американца Бена Шелтона.

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