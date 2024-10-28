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«Синнер в этом году — другой уровень». Карлос Алькарас назвал цель на следующий сезон

«Синнер в этом году — другой уровень». Карлос Алькарас назвал цель на следующий сезон
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о большом отставании по очкам от лидера мирового рейтинга Янника Синнера, а также назвал свою цель на следующий год.

— В этом году вы выиграли два турнира «Большого шлема». Вы трижды обыграли Янника Синнера. Но в гонке вы отстаёте от Янника более чем на 3000 очков. Быть более стабильным — ваша цель на следующий год?
— Да, конечно. Неважно, что я трижды обыграл Янника. Возможно, я не играл в хороший теннис на некоторых турнирах. Мой процент побед в этом году действительно очень, очень высок, но Янник в этом году — это другой уровень, у него более 91% побед. Раньше это удавалось лишь нескольким игрокам.

Каждый игрок стремится быть более стабильным в течение года. На каждом турнире хочется дойти как можно дальше. Это моя цель на следующий год, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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