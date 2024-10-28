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Дмитрий Турсунов – о Тиме: Доминик не был бьющим – он, как говорят, «тараканил»

Дмитрий Турсунов – о Тиме: Доминик не был бьющим – он, как говорят, «тараканил»
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Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов поделился воспоминаниями об игре чемпиона US Open — 2020 австрийца Доминика Тима, который на прошлой неделе завершил карьеру.

«У него было несколько оружий: безумно плотный удар справа, такой же плотный и с хорошим вращением, траекторией удар слева. Ещё в его арсенале была безумная вторая уходящая подача. Он выполнял её с такой скоростью и вращением, что мяч после отскока улетал просто куда-то… за МКАД. С этим было очень тяжело бороться. Он не был бьющим – он, как говорят в простонародье, „тараканил“. То есть в основном тащил мячи, играл от обороны, защищался глубоко за задней линией. И, даже защищаясь, он бил с безумной силой. У него плотность удара с бэкхэнда была такая же, какая у Рублёва с форхенда.

У него ещё была одна фишка: он отходил глубоко за заднюю линию, отводил ракетку назад и касался ею фона. Я всегда думал, что таким образом он замерял границы корта, чтобы знать, сколько у него есть пространства», – сказал Турсунов в эфире шоу BetBoom Tennis.

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