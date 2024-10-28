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Дмитрий Турсунов объяснил, почему бессмысленно копировать удары Серены Уильямс

Дмитрий Турсунов объяснил, почему бессмысленно копировать удары Серены Уильямс
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Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов объяснил, почему нет никакого смысла копировать удары 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

«Техника не должна идти в ущерб биомеханике. Нельзя копировать чей-то удар, если твоя биомеханика не позволяет его нанести. Когда Серена Уильямс стала бить в открытой стойке слева, все захотели ей подражать и начали тренировать удары в открытой стойке. Но никто не понимал, что только у неё есть возможность так бить. Ведь Серена же была в три раза сильнее большинства теннисисток. Поэтому она могла себе позволить встать в открытую стойку, ударить и потратить, скажем, 50% своей энергии. Но 50% у Серены больше, чем, допустим, 120% у условной Паолини», – сказал Турсунов в эфире шоу BetBoom Tennis.

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