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Александр Бублик обыграл Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Париже

Александр Бублик обыграл Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Париже
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини (79-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.

Париж. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 20:10 МСК
Фабио Фоньини
79
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Бублик выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Фоньини один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Александр Бублик сыграет с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Арнальди.

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