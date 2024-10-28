Александр Бублик обыграл Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Париже

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини (79-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Бублик выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Фоньини один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Александр Бублик сыграет с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Арнальди.