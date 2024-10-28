Александр Бублик обыграл Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Париже
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини (79-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.
Париж. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 20:10 МСК
79
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
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33
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Бублик выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Фоньини один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Во втором круге «Мастерса» в Париже Александр Бублик сыграет с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Арнальди.
Комментарии
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