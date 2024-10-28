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Руне и Рууд проведут матчи в Дании и Норвегии. Организаторы опубликовали забавное промо

Руне и Рууд проведут матчи в Дании и Норвегии. Организаторы опубликовали забавное промо
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд и 13-й номер рейтинга ATP датчанин Хольгер Руне проведут два очных выставочных матча в своих родных странах в рамках мероприятия «Северная битва — 2024».

30 ноября теннисисты сразятся в норвежском Аскере, а 3 декабря сыграют в столице Дании Копенгагене.

Организаторы «Северной битвы» опубликовали забавный проморолик, в котором звучит вопрос: «Кто настоящий викинг севера?». Рууд и Руне предстали в образах викингов на кораблях в бушующем море. Пользователи социальных сетей высоко оценили креатив видеоролика.

«Чемпионат» предлагает посмотреть промо «Северной битвы» между Руудом и Руне:

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