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Стефанос Циципас успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже, обыграв Карбальес-Баэну

Стефанос Циципас успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже, обыграв Карбальес-Баэну
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (54-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Париж. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 21:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Роберто Карбальес-Баэна
54
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Матч продолжался ровно 2 часа. За это время Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Карбальес-Баэны четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Стефанос Циципас сыграет с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Алехандро Табило (Чили).

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