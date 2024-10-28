Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»
Поделиться
11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас установил значимое достижение в своей карьере. Сегодня, 28 октября, он одержал победу в матче первого круга на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция) над испанцем Роберто Карбальес-Баэной (4:6, 6:3, 6:3).
Париж. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 21:10 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
54
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Эта победа стала 100-й для 26-летнего грека на турнирах серии «Мастерс». За свою карьеру Циципас выиграл три титула на соревнованиях уровня ATP-1000.
Примечательно, что все его трофеи пришлись на один турнир — грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), там он побеждал в 2021, 2022 и 2024 годах. Кроме того, Стефанос четырежды выходил в финалы различных «Мастерсов».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2024
-
23:25
-
23:11
-
22:44
-
21:53
-
21:46
-
21:38
-
20:44
-
20:24
-
19:47
-
19:37
-
19:20
-
19:06
-
18:42
-
18:17
-
18:00
-
17:25
-
17:18
-
16:45
-
16:33
-
16:22
-
15:41
-
15:40
-
14:56
-
14:42
-
14:29
-
14:24
-
13:36
-
12:58
-
12:26
-
11:56
-
11:47
-
11:36
-
11:28
-
10:56
-
10:56