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Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»

Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас установил значимое достижение в своей карьере. Сегодня, 28 октября, он одержал победу в матче первого круга на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция) над испанцем Роберто Карбальес-Баэной (4:6, 6:3, 6:3).

Париж. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 21:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Роберто Карбальес-Баэна
54
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Эта победа стала 100-й для 26-летнего грека на турнирах серии «Мастерс». За свою карьеру Циципас выиграл три титула на соревнованиях уровня ATP-1000.

Примечательно, что все его трофеи пришлись на один турнир — грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), там он побеждал в 2021, 2022 и 2024 годах. Кроме того, Стефанос четырежды выходил в финалы различных «Мастерсов».

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