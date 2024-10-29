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Карлос Алькарас: хочу занять второе место в итоговом рейтинге сезона-2024

Карлос Алькарас: хочу занять второе место в итоговом рейтинге сезона-2024
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выразил надежду на сохранение второго места в рейтинге ATP к концу года. На данный момент его и третью ракетку мира немца Александра Зверева разделяют 315 очков.

«Впереди у меня важные турниры, в которых я действительно хочу дойти до далёких стадий и играть в хороший теннис. Самое важное, о чём я должен думать, — это осознание целей на конец года. Я хочу занять второе место в итоговом рейтинге. Это значит, что мне нужно играть в хороший теннис и быть свежим морально, чтобы добиться хороших результатов на последних турнирах», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

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