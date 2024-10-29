«В конце года я уставал». Карлос Алькарас — о неудачах на «Мастерсе» в Париже

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал причину неудачных выступлений на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Я не играл в хороший теннис на этом турнире. Вероятно, в конце года я уставал. Думаю, что очень хорошо подготовился в этом году. В этом году чувствую себя по-другому. Знаю, что мне нужно будет делать. Я выполнил большой объём работы в последнее время. Так что считаю, что готов показать хороший результат или, по крайней мере, пойти дальше, чем в прошлом году. Думаю, это не так уж и сложно», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

Алькарас трижды принимал участие на «Мастерсе» в Париже. Его лучшим результатом является выход в четвертьфинал в 2022 году. В прошлом году испанец проиграл уже на стадии второго круга россиянину Роману Сафиуллину.