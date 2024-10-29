Стефанос Циципас оценил свои шансы на попадание на Итоговый турнир ATP

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своих шансах квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

«Мне потребуется многое, чтобы квалифицироваться. Но если мне удастся улучшить свой теннис на этой неделе, то посмотрим. Если я смогу продемонстрировать здесь хороший теннис, думаю, это обеспечит мне место в Турине. Однако независимо от этого я просто пытаюсь усовершенствовать и почувствовать свою игру как можно лучше», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

На данный момент Циципас отстаёт на 715 очков от восьмого места в гонке на Итоговый турнир, на котором располагается россиянин Андрей Рублёв.