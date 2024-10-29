Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас оценил свои шансы на попадание на Итоговый турнир ATP

Стефанос Циципас оценил свои шансы на попадание на Итоговый турнир ATP
Комментарии

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своих шансах квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

«Мне потребуется многое, чтобы квалифицироваться. Но если мне удастся улучшить свой теннис на этой неделе, то посмотрим. Если я смогу продемонстрировать здесь хороший теннис, думаю, это обеспечит мне место в Турине. Однако независимо от этого я просто пытаюсь усовершенствовать и почувствовать свою игру как можно лучше», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

На данный момент Циципас отстаёт на 715 очков от восьмого места в гонке на Итоговый турнир, на котором располагается россиянин Андрей Рублёв.

Материалы по теме
Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android