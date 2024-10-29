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Хольгер Руне назвал своих лучших друзей в ATP-туре

Хольгер Руне назвал своих лучших друзей в ATP-туре
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал троих теннисистов, которых считает лучшими друзьями в ATP-туре.

«Есть несколько игроков из Дании, но вы их не знаете. В туре я бы назвал несколько теннисистов своего возраста — это Карлос Алькарас, Лоренцо Музетти и Лука Нарди. Мы проводили время вместе, когда были помоложе», — приводит слова Руне We love tennis.

Хольгер Руне принимает участие на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге соревнований 21-летний датчанин сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди. Отметим, что Руне является одним из победителей турнира в Париже, он выигрывал титул в 2022 году.

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