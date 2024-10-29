Корнеева разгромила американку Паркс на старте турнира в Мексике

Российская теннисистка Алина Корнеева с победы стартовала на турнире в Мексике. В матче первого круга она обыграла представительницу США Алисию Паркс со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Корнеева выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету американки один эйс и 11 двойных ошибок.

Турнир в Мексике проходит с 28 октября по 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является итальянка Камила Джорджи, которая в финальном матче прошлого года одолела Ребекку Петерсон.

Допинг-скандалы в теннисе: