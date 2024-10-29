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Корнеева разгромила американку Паркс на старте турнира в Мексике

Корнеева разгромила американку Паркс на старте турнира в Мексике
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Российская теннисистка Алина Корнеева с победы стартовала на турнире в Мексике. В матче первого круга она обыграла представительницу США Алисию Паркс со счётом 6:3, 6:1.

Мерида. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 01:00 МСК
Алисия Паркс
109
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Алина Корнеева
254
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Корнеева выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету американки один эйс и 11 двойных ошибок.

Турнир в Мексике проходит с 28 октября по 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является итальянка Камила Джорджи, которая в финальном матче прошлого года одолела Ребекку Петерсон.

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