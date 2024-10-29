Корнеева разгромила американку Паркс на старте турнира в Мексике
Поделиться
Российская теннисистка Алина Корнеева с победы стартовала на турнире в Мексике. В матче первого круга она обыграла представительницу США Алисию Паркс со счётом 6:3, 6:1.
Мерида. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 01:00 МСК
109
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
254
Алина Корнеева
А. Корнеева
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Корнеева выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету американки один эйс и 11 двойных ошибок.
Турнир в Мексике проходит с 28 октября по 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является итальянка Камила Джорджи, которая в финальном матче прошлого года одолела Ребекку Петерсон.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2024
-
02:11
-
00:38
-
00:26
-
00:19
-
00:06
- 28 октября 2024
-
23:25
-
23:11
-
22:44
-
21:53
-
21:46
-
21:38
-
20:44
-
20:24
-
19:47
-
19:37
-
19:20
-
19:06
-
18:42
-
18:17
-
18:00
-
17:25
-
17:18
-
16:45
-
16:33
-
16:22
-
15:41
-
15:40
-
14:56
-
14:42
-
14:29
-
14:24
-
13:36
-
12:58
-
12:26
-
11:56