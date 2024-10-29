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«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 28 октября

Вчера, 28 октября, прошли матчи первого круга турнира категории «Мастерс» в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми важными результатами первого игрового дня соревнований в столице Франции.

Теннис. «Мастерс», Париж. Результаты 28 октября:

Томаш Махач (Чехия) — Артур Риндеркнеш (Франция): 7:6, 3:5 (отказ Махача);

(Франция): 7:6, 3:5 (отказ Махача); Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай): 6:3, 7:6;

(Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай): 6:3, 7:6; Кентен Алис (Франция) — Франсиско Серундоло (Аргентина): 6:7, 3:6;

(Аргентина): 6:7, 3:6; Уго Умбер (Франция) — Брэндон Накашима (США): 6:3, 4:6, 6:4;

(Франция) — Брэндон Накашима (США): 6:3, 4:6, 6:4; Себастьян Баэс (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания): отменён;

Фабио Фоньини (Италия) — Александр Бублик (Казахстан): 5:7, 5:7;

(Казахстан): 5:7, 5:7; Нуну Боржеш (Португалия) — Алехандро Табило (Чили): 6:3, 6:7, 3:6;

(Чили): 6:3, 6:7, 3:6; Стефанос Циципас (Греция) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания): 4:6, 6:3, 6:3;

(Греция) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания): 4:6, 6:3, 6:3; Адриан Маннарино (Франция) — Томми Пол (США): 6:3, 7:5.

Напомним, турнир «Мастерс-56» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575.