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«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 28 октября

«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 28 октября
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Вчера, 28 октября, прошли матчи первого круга турнира категории «Мастерс» в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми важными результатами первого игрового дня соревнований в столице Франции.

Теннис. «Мастерс», Париж. Результаты 28 октября:

  • Томаш Махач (Чехия) — Артур Риндеркнеш (Франция): 7:6, 3:5 (отказ Махача);
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай): 6:3, 7:6;
  • Кентен Алис (Франция) — Франсиско Серундоло (Аргентина): 6:7, 3:6;
  • Уго Умбер (Франция) — Брэндон Накашима (США): 6:3, 4:6, 6:4;
  • Себастьян Баэс (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания): отменён;
  • Фабио Фоньини (Италия) — Александр Бублик (Казахстан): 5:7, 5:7;
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Алехандро Табило (Чили): 6:3, 6:7, 3:6;
  • Стефанос Циципас (Греция) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания): 4:6, 6:3, 6:3;
  • Адриан Маннарино (Франция) — Томми Пол (США): 6:3, 7:5.

Напомним, турнир «Мастерс-56» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575.

Календарь «Мастерса» в Париже
Турнирная сетка «Мастерса» в Париже
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