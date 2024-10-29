Диана Шнайдер — Киока Окамура: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Гонконге
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Сегодня, 29 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге состоится матч первого круга, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 237-я в мировом рейтинге Киока Окамура из Японии.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 10:30 мск.
Гонконг. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 10:30 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
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237
Киока Окамура
К. Окамура
Шнайдер и Окамура впервые сыграют друг с другом на турнире уровня WTA.
Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 пройдут с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).
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