Диана Шнайдер — Киока Окамура: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Гонконге

Сегодня, 29 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге состоится матч первого круга, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 237-я в мировом рейтинге Киока Окамура из Японии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 10:30 мск.

Шнайдер и Окамура впервые сыграют друг с другом на турнире уровня WTA.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 пройдут с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).