Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Киока Окамура: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Гонконге

Диана Шнайдер — Киока Окамура: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Гонконге
Комментарии

Сегодня, 29 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге состоится матч первого круга, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 237-я в мировом рейтинге Киока Окамура из Японии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 10:30 мск.

Гонконг. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 10:30 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Киока Окамура
237
Япония
Киока Окамура
К. Окамура

Шнайдер и Окамура впервые сыграют друг с другом на турнире уровня WTA.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 пройдут с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).

Сетка турнира в Гонконге
Календарь турнира в Гонконге
Материалы по теме
Россиянка Татьяна Прозорова пробилась в основную сетку турнира в Гонконге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android