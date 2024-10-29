Фото: академию Надаля затопило после проливных дождей

Корты академии испанского теннисиста Рафаэля Надаля были затоплены после циклона, который принёс проливные дожди на Мальорку. На фотографиях, опубликованных в официальном аккаунте академии, видно, что под воду ушло грунтовое покрытие на тренировочных площадках.

«Большое всем спасибо за сердечные послания после огромного дождя. Важно то, что мы все в порядке и работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни в академии. Благодарим спасательную службу и ремонтные бригады за усилия!» — написала пресс-служба академии в социальных сетях.

Фото: пресс-служба академии Рафаэля Надаля

Фото: пресс-служба академии Рафаэля Надаля

Фото: пресс-служба академии Рафаэля Надаля

Фото: пресс-служба академии Рафаэля Надаля

Ранее 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере.