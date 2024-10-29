Рублёв — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 29 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч второго круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 39-й номер рейтинга ATP Франсиско Серундоло из Аргентины. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 14:30 мск.

Андрей проведёт свою первую игру на турнире. Аргентинец в первом круге обыграл французского теннисиста Кентена Алиса (7:6 (7:5), 6:3).

Рублёв и Серундоло сыграли между собой три матча на турнирах ATP (все на грунте). Счёт личных встреч 2-1 в пользу представителя Аргентины.