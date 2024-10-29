Рублёв — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 29 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч второго круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 39-й номер рейтинга ATP Франсиско Серундоло из Аргентины. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 14:30 мск.
Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:30 МСК
29
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Андрей проведёт свою первую игру на турнире. Аргентинец в первом круге обыграл французского теннисиста Кентена Алиса (7:6 (7:5), 6:3).
Рублёв и Серундоло сыграли между собой три матча на турнирах ATP (все на грунте). Счёт личных встреч 2-1 в пользу представителя Аргентины.
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