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Рублёв — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Париже

Рублёв — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 29 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч второго круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 39-й номер рейтинга ATP Франсиско Серундоло из Аргентины. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 14:30 мск.

Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:30 МСК
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Андрей проведёт свою первую игру на турнире. Аргентинец в первом круге обыграл французского теннисиста Кентена Алиса (7:6 (7:5), 6:3).

Рублёв и Серундоло сыграли между собой три матча на турнирах ATP (все на грунте). Счёт личных встреч 2-1 в пользу представителя Аргентины.

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