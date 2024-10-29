«Мастерс» в Париже: расписание игрового дня 29 октября
Сегодня, 29 октября, в Париже матчами первого и второго круга продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Франции. Отметим, что время начала матчей носит приблизительный характер.
«Мастерс», Париж.
Расписание на 29 октября:
- 13:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия);
- 13:00. Алекс Михельсен (США) — Хуберт Хуркач (Польша);
- 14:30. Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);
- 14:30. Фрэнсис Тиафо (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
- 14:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия);
- 16:00. Маттео Арнальди (Италия) — Хольгер Руне (Дания);
- 16:00. Карен Хачанов (Россия) — Пабло Корреньо-Буста (Испания);
- 17:30. Алекс де Минор (Австралия) — Мариано Навоне (Аргентина);
- 17:30. Бен Шелтон (США) — Корентен Муте (Франция);
- 19:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия);
- 19:00. Стефанос Циципас (Греция) — Алехандро Табило (Чили);
- 21:00. Николас Харри (Чили) — Карлос Алькарас (Испания);
- 22:30. Каспер Рууд (Норвегия) — Джордан Томпсон (Австралия).
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