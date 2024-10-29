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Даниил Медведев представил форму от Lacoste, в которой выступит на «Мастерсе» в Париже

Даниил Медведев представил форму от Lacoste, в которой выступит на «Мастерсе» в Париже
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Первая ракетка России Даниил Медведев совместно с компанией Lacoste представил новый комплект формы, в которой выступит на турнире категории «Мастерс» в Париже. Фотосет был опубликован в официальном аккаунте Lacoste в социальных сетях.

Фото: x.com/Lacoste

Фото: x.com/Lacoste

Медведев является всемирным амбассадором французского бренда Lacoste, который поставляет ему экипировку.

В стартовом матче на турнире в Париже россиянин сыграет с победителем матча 1/32 финала между австралийским теннисистом Алексеем Попыриным и Маттео Берреттини из Италии.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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