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Победитель «Мастерса» в Париже получит почти € 1 млн, а финалист — € 500 тыс.

Победитель «Мастерса» в Париже получит почти € 1 млн, а финалист — € 500 тыс.
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Чемпион «Мастерса» в Париже (Франция) получит почти € 1 млн. Общий же призовой фонд соревнований составил € 5 950 575. Об этом сообщили в TennisUpToDate.

За победу в турнире организаторы вручат теннисистам € 919 075, а проигравшему в решающем матче почти в два раза меньше — € 501 880. Спортсмен, которому не удалось пройти во второй круг соревнований, получит € 23 785.

  • Призовые «Мастерса» в Париже:

1-й круг: € 23 785;
2-й круг: € 42 935;
3-й круг: € 80 065;
1/4 финала: € 149 685;
1/2 финала: € 274 425;
Финалист: € 501 880;
Победитель: € 919 075.

Напомним, действующим победителем «Мастерса» в Париже (Франция) является серб Новак Джокович, который в этом году не сможет защитить титул.

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